Un cittadino albanese di 33 anni è stato rimpatriato dalla polizia di Stato di Orvieto a seguito di un controllo eseguito giovedì pomeriggio. L’uomo è stato fermato e controllato: privo di documenti, è risultato privo del titolo di soggiorno e gravato da precedenti fra cui atti osceni in luogo pubblico. In ragione di ciò gli agenti, coordinati dal commissario capo Filippo Girella, lo hanno accompagnato presso un Centro di permanenza e rimpatrio dove rimarrà a disposizione in attesa dell’espulsione dall’Italia.