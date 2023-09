Orvieto, rissa in zona impianti sportivi: quattro denunciati

Quattro ragazzi tra i 28 ed i 34 anni denunciati in stato di libertà. Questo l’esito dell’intervento dei carabinieri di Orvieto per ciò che è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei pressi degli impianti sportivi di via Roma: tre italiani ed un marocchini sono stati coinvolti in una rissa per futili motivi. L’immediata azione dell’Arma ha evitato sviluppi peggiori. Gli altri partecipati si sono invece dati alla fuga. Il cittadino nordafricano è stato denunciato anche per ricettazione e lesioni personali poiché trovato in possesso del telefono cellulare di uno degli italiani, probabilmente caduto nelle concitate fasi della lite. Ad avere la peggio è stato uno dei tre italiani, trattenuto in osservazione per un trauma cranico. Le indagini proseguono per individuare gli altri protagonisti del fatto.

