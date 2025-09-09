Si rinforza il commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto. Per la polizia di Stato ci sono sette agenti in più: sono in servizio da martedì mattina.
A dare loro il benvenuto ci ha pensato il questore della Provincia di Terni, Michele Abenante, insieme al dirigente del commissariato Filippo Girella: «Hanno rivolto ai nuovi arrivati i migliori auguri per un percorso professionale ricco di soddisfazioni al servizio della collettività. L’arrivo dei sette agenti segna un momento importante per la città: una presenza ancora più capillare della polizia di Stato al fianco dei cittadini, con l’obiettivo di garantire quotidianamente sicurezza, legalità e serenità alla comunità orvietana».