Orvieto, stop servizio per lo screening mammografico: Cgil attacca

Sanità ad Orvieto, la Fp Cgil attacca. Nel mirino del sindacato c’è la decisione della Usl Umbria 2 di sospendere il servizio di screening mammografico del presidio ospedaliero a causa della mancanza di personale: «Le donne che risiedono nel territorio orvietano ora per poter esercitare il loro diritto alla salute saranno obbligate a recarsi a Terni o a rivolgersi al privato. Queste opzioni però non sono perseguibili per tutte le donne e per qualcuna la rinuncia al controllo medico risulterà purtroppo una scelta obbligata», il commento dell’organizzazione sindacale. «Siamo di fronte ad una gestione disastrosa della salute pubblica da parte di questa direzione aziendale. Parliamo di prevenzione del tumore al seno, il tumore più diffuso nella popolazione femminile. Anche una sola donna che non sarà messa nelle condizioni di salvaguardare la propria salute subirà una violenza dalle stesse istituzioni che dovrebbero proteggerla».

