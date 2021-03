Orvieto: strattonato dal cane, 44enne cade nel fosso e muore

Tragedia mercoledì pomeriggio ad Orvieto (Terni), in località Bardano, nei pressi del fiume Paglia. Un uomo di 44 anni di nazionalità italiana, residente in zona, è morto dopo essere caduto in un fosso di scolo che da un terreno giunge fino al corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Rupe, polizia di Stato, carabinieri e gli operatori del 118 con quest’ultimi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno della procura di Terni, Raffaele Pesiri. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato coordinati dal dirigente Antonello Calderini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava passeggiando con il proprio cane lungo un viottolo, insieme ad altre due persone – una donna e la nipote – anche loro in compagnia dei rispettivi cani. Improvvisamente, probabilmente strattonato dal proprio animale, il 44enne ha perso l’equilibrio, precipitando nella cunetta alta circa due metri. L’impatto con il terreno sarebbe avvenuto con la testa: dinamica purtroppo fatale e tale da causarne il decesso sul colpo. La polizia di Stato ha ascoltato i testimoni oculari del fatto, che avrebbero confermato la ricostruzione ipotizzata in prima battuta. Gli accertamenti da parte di forze dell’ordine e autorità giudiziaria sono, tuttavia, ancora in corso. Il cane della vittima è stato preso in consegna dai professionisti del servizio veterinario della Usl Umbria 2.

