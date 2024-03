Orvieto, tenta di ingannare gli agenti della Stradale con una patente falsa: denuncia

Una patente di guida falsa, seppur molto ben realizzata. Ad averla mostrata agli agenti della polizia Stradale di Orvieto è stato un 55enne campano: sanzione e processo penale in arrivo per lui.

In A1

L’uomo ha tentato di trarre in inganno gli agenti durante i rilievi di un incidente stradale lungo la A1 tra Fabro ed Orvieto: era alla guida di un’auto costosa la cui targa tedesca ha fatto insospettire la polizia. «Gli agenti rilevavano dai loro terminali alcune incongruenze sul documento esibito, rispetto alle date di rilascio e scadenza. Da qui i necessari esami sul documento che, sottoposto a specifiche procedure di analisi, era emersa l’assenza degli elementi anti-contraffazione, condizione da cui risultava chiara la sua falsità», viene sottolineata. La patente vera era stata revocata per la perdita dei requisiti e la mancata presentazione agli esami per conseguirne una nuova. «Un’altra sorpresa arrivava però per la pattuglia: da quegli stessi archivi emergeva che l’automobilista era stato già denunciato pochi mesi fa per guida senza patente, elemento che quindi attestava la reiterazione di questa violazione di legge». Denuncia inevitabile per il possesso del documento falso e la guida senza patente.