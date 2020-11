Una stella cometa gigante di diciassette metri posizionata in piazza Duomo, a pochi passi dal simbolo della città. È stata ‘accesa’ – stesso discorso per le luminarie – venerdì ad Orvieto in vista del Natale: è una delle iniziative del Comune, con il contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, per il periodo natalizio. Previsto anche un grande albero in piazza del Popolo e illuminazione artistia nei principali palazzi del centro storico.

