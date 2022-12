del signor Pasetti, 67 anni

Desidero ringraziare di cuore tutto lo staff del reparto di chirurgia dell’ospedale di Narni, per la professionalità, la pazienza, la cortesia e, soprattutto, l’umanità profusi in questi 14 giorni lunghi e pazienti. Qualità, queste, non comuni oggi. Un grazie, grande una montagna, al dottor Galasse che ha capito il problema e le mie preoccupazioni. Auguro a tutto il reparto un buon Natale, ricordandovi con cuore e affetto.