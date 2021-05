Ospedale di Perugia, De Filippis nuovo direttore sanitario

Il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, ha ufficializzato nella tarda mattinata di mercoledì 25 maggio, la nomina del nuovo direttore sanitario con decorrenza dal 7 giugno 2021. L’incarico triennale è stato assegnato al dottor Giuseppe De Filippis, napoletano, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Torino e specializzato in igiene e medicina preventiva presso la stessa università.

L’esperienza

Il dottor De Filippis ha maturato una pluriennale esperienza professionale come direttore sanitario nelle maggiori aziende ospedaliere e sanitarie del nord Italia. L’ultimo incarico lo ha ricoperto alla direzione sanitaria della fondazione Irccs – Istituto neurologico Carlo Besta di Milano. «L’indiscussa professionalità e la lunga esperienza lavorativa nella sanità italiana del dottor De Filippis – dice il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico – rappresentano un valore importante per il nostro ospedale e diventano cruciali in questo momento di ripresa delle attività sanitarie post Covid».