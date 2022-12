Ospedale di Perugia, ricostruita la mandibola su un paziente oncologico

All’ospedale di Perugia è stato eseguito dall’equipe chirurgica della struttura di chirurgia maxillo-facciale, diretta dal professor Antonio Tullio, il 52esimo intervento di ricostruzione con tecniche di microchirurgia per il ripristino di porzioni più o meno estese del volto asportate per malattie oncologiche, per traumi o per necrosi ossea. Si tratta di operazioni chirurgiche di altissima specializzazione, come quella a cui è stato sottoposto un paziente di 68 anni per la ricostruzione di parte della mandibola con un lembo rivascolarizzato prelevato dalla sua gamba e ‘trapiantato’ al posto del segmento mancante.

Doppia equipe

L’intervento, della durata di 10 ore, è stato condotto da una doppia equipe di chirurghi maxillo-facciali in contemporanea, una impegnata sul volto e l’altra sulla gamba per il prelievo del lembo osseo di fibula e la sua modellazione. Il paziente è stato dimesso dopo alcuni giorni di ricovero, recuperando subito la possibilità di alimentarsi per bocca. La novità dell’intervento è consistita nell’esser riusciti a ricostruire un segmento mandibolare di circa 10 centimetri di lunghezza, dall’interno del cavo orale, senza ricorrere ad accessi esterni a livello del collo e minimizzando, così, qualsiasi conseguenza sul piano estetico. L’uso di accessi mini – invasivi, insieme a stampe tridimensionali e modelli plastici con funzione di guida, costituiscono i ‘gold standard’ delle ricostruzioni facciali eseguite nella struttura di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale di Perugia e sono finalizzati sia ad aumentare sensibilmente la precisione della ricostruzione, che a diminuire la durata dei tempi in sala operatoria.

52 ricostruzioni dal 2018

Da luglio 2018 sono state effettuate 52 ricostruzioni di porzioni più o meno ampie del volto, ricorrendo a ‘trapianti’ di altre zone del corpo. Sono state ricostruite 23 mandibole, 9 mascellari superiori, 3 orbite, 3 lingue e 13 altre zone di tessuti molli (guance, vertice cranico, zone cutanee dell’arto inferiore).