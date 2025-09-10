di Giovanni Cardarello

Nei giorni scorsi il Comune di Spoleto ha rilasciato il permesso a costruire alla Usl Umbria 2 per l’ampliamento del Pronto soccorso al San Matteo degli Infermi. Lo rende noto l’amministrazione della città del Festival dei Due Mondi in una nota di stampa.

L’intervento, si legge ancora nella nota, prevede la realizzazione di nuova struttura vicina a quella attuale e la riorganizzazione e ristrutturazione di tutta l’area interna (nello specifico si tratta della porzione di edificio che ospitava la direzione sanitaria tra l’ingresso dell’ospedale ed il Pronto soccorso).

L’obiettivo, spiegano dal Comune di Spoleto, non è solo quello di migliorare l’efficienza operativa, ottimizzando la gestione dei flussi, dei pazienti e delle aree funzionali, ma anche quello di rispondere in maniera più efficace alle crescenti esigenze assistenziali.

L’investimento della Regione Umbria attraverso fondi Pnrr per questi lavori è di oltre 1 milione e 300 mila euro ed è così suddiviso. Circa 430 mila euro saranno utilizzati per l’ampliamento del Pronto soccorso. Un investimento che mira a rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza al fine di garantire una gestione efficace e sicura dei pazienti.

Quattro le misure previste: l’incremento degli spazi per una maggiore capacità ricettiva, la separazione dei percorsi Covid e non-Covid per ridurre il rischio di contagio, il potenziamento delle aree di osservazione e trattamento, il miglioramento della logistica interna per accelerare i tempi di diagnosi e intervento.

In parallelo, 924.027,78 euro, saranno investiti per l’adeguamento dell’area medica all’attività di semintensiva, con la realizzazione di sei posti letto nell’area attualmente adibita ad uffici direzionali con l’obiettivo di aumentare la capacità assistenziale per pazienti a medio-alta complessità clinica.

I sei posti letto si andranno ad aggiungere agli ulteriori due per la terapia intensiva, rispetto alla quale la Usl Umbria 2 ha già provveduto all’acquisto della strumentazione necessaria alla piena attivazione.

Gli interventi rientrano tra le azioni previste dal DL 34/2020 per il rafforzamento strutturale e tecnologico delle terapie intensive, per fronteggiare con maggiore efficacia l’emergenza sanitaria e garantire livelli essenziali di assistenza anche in condizioni di pressione straordinaria sul sistema ospedaliero.

Esprimono grande soddisfazione per questi importanti investimenti tanto il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti quanto il consigliere regionale e presidente della commissione speciale sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul fronte salute, Stefano Lisci.

Il primo cittadino sottolinea che «La città attendeva da anni questi interventi e questo ampliamento strutturale». Il consigliere regionale, invece, sottolinea «che gli investimenti finanziati con i fondi Pnrr rappresentino, soprattutto in ambito sanitario, un’opportunità per dare maggiore sicurezza e servizi ai cittadini».