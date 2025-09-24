Il direttore generale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, Andrea Casciari, mercoledì mattina ha firmato la delibera di nomina del nuovo direttore sanitario dell’ospedale. A ricoprire l’incarico sarà il dottor Domenico Montemurro, operativo dal 6 ottobre 2025 fino al 5 ottobre 2028.

Montemurro, specialista in medicina interna con indirizzo d’urgenza, «porta con sé – spiega il ‘Santa Maria’ – una consolidata esperienza clinica e gestionale maturata in diverse strutture del Veneto. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di direzione medica negli ospedali di Monselice e Piove di Sacco, oltre ad incarichi presso Vicenza, Adria, Camposampiero e Padova. Il suo percorso professionale è contraddistinto da un forte impegno nella programmazione sanitaria, nella governance clinica e nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi, con un’attenzione particolare alla gestione del rischio e alla formazione manageriale.

Il nuovo direttore sanitario ha conseguito diversi master di II livello, tra cui in patologia cardiovascolare, clinical governance in medicina interna e health economics and management, oltre ad aver seguito corsi specialistici in lean management e gestione del rischio secondo la norma ISO 31000:2018. Attualmente è iscritto ad un master executive in competenze per l’health technology assessment. È stato inoltre membro di gruppi di lavoro regionali e nazionali su temi cruciali quali le dimissioni protette e l’organizzazione delle reti cliniche, ed è autore di numerosi studi scientifici in materia di programmazione sanitaria e organizzazione del lavoro medico.

«Al dottor Montemurro rivolgo un sincero augurio di buon lavoro», scrive il direttore generale Andrea Casciari. «Il suo arrivo rappresenta un valore aggiunto per l’ospedale Santa Maria, grazie alla sua esperienza e professionalità. Sono certo che, insieme, potremo affrontare al meglio le sfide che ci attendono, con l’obiettivo di migliorare continuamente i servizi offerti ai cittadini e di rafforzare il ruolo del nostro ospedale come punto di riferimento regionale e interregionale. Desidero inoltre ringraziare il dottor Pietro Manzi, che ha svolto il suo ruolo di direttore sanitario con estrema professionalità e umanità, contribuendo in modo significativo alla crescita e al buon funzionamento della nostra azienda».