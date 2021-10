Ospedale di Terni: primo meeting oncologico congiunto con la Cina

Si è svolto giovedì mattina il primo meeting multidisciplinare oncologico congiunto tra l’azienda ospedaliera di Terni e la Fujian medical university union hospital, in Cina. Tale iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione fra i due centri avviata nel 2019 con la firma, nella sala consiliare del Comune di Terni, di uno specifico protocollo di intesa per l’istituzione di una International gastric cancer unit. È un’iniziativa mai tentata prima da altri Centri, che ha l’obiettivo di creare una task force di specialisti sul cancro gastrico in grado di individuare percorsi assistenziali, stabilire linee guida, sviluppare protocolli su ogni aspetto di questa patologia, condividere lo sviluppo di tecnologie, discutere e affrontare insieme i casi clinici più complessi per proporre trattamenti oncologici e chirurgici all’avanguardia. Allo stesso tempo l’obiettivo è di implementare la ricerca clinica con nuovi studi a elevato impatto scientifico internazionale e avviare percorsi di scambio continuo.

Il gruppo di lavoro

A coordinare il tavolo di lavoro il dottor Amilcare Parisi (direttore della struttura complessa di chirurgia digestiva), il dottor Sergio Bracarda (direttore del dipartimento di oncologia dell’azienda ospedaliera di Terni), il professor Chang-Ming Huang (direttore del Gastric cancer center di Fuzhou). Del team fanno parte il chirurgo Jacopo Desiderio; gli oncologi Damiano Parriani, Eleonora Garofoli, Claudia Mosillo, Jennifer Foglietta; il radiologo Francesco Mancioli; la dottoressa Benedetta Enrico; il dottor Massimiliano Allegritti; il radiologo nucleare Fabio Loreti; i radioterapisti Fabio Trippa, Fabio Arcidiacono, Alessandro Di Marzo, Paola Anselmo; i patologi Giovanni Marchetti, Antonella Peciarolo; l’endoscopista Gabriele Marinozzi; i gastroenterologi Federica Gentili, Pierluigi Fiore; i nutrizionisti Ilenia Grandone, Mariangela Palazzi, Eva Mirri. L’agenda ha previsto un’introduzione su quella che sarà l’attività del gruppo oncologico internazionale e la discussione di un caso clinico di un paziente seguito presso il Centro di Terni e un secondo caso di un paziente seguito presso il Centro di Fuzhou. L’azienda ospedaliera di Terni è da anni centro di riferimento per il trattamento del cancro gastrico e della patologia tumorale del tratto digestivo (colon-retto, pancreas, fegato). Iniziative di questo tipo saranno sempre più frequenti con l’obiettivo di implementare la qualità dei percorsi diagnostici e terapeutici offrendo ai pazienti le migliori strategie attualmente disponibili a livello internazionale. Il meeting rientra nell’ambito degli eventi dell’edizione 2021 di Terni digital week (14-18 ottobre). Il gruppo oncologico internazionale per il cancro gastrico si riunirà periodicamente con cadenza bimestrale. Questa attività conferma la città di Terni e la sua azienda ospedaliera ai massimi livelli in campo oncologico quale polo di riferimento e di eccellenza.