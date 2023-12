Ospedale di Terni: sorrisi in pediatria grazie al mondo del canottaggio italiano

Una visita particolare mercoledì mattina per i bimbi del reparto di pediatria dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Protagonista una delegazione della Federazione italiana canottaggio con in testa il presidente Giuseppe Abbagnale: ad accoglierla il direttore generale Andrea Casciari e il direttore sanitario Pietro Manzi.

Sorrisi

Presenti anche la dottoressa Anna Egidi, dirigente medico di pediatra, la dottoressa Nicoletta Bruschini, coordinatrice di ostetricia, il dottor Riccardo Monti, del dipartimento materno infantile, e il professor Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit. «Per la federazione e per questi ragazzi della nazionale – le parole di Abbagnale – aver visitato questi bambini che stanno attraversando un periodo della loro vita particolare, è una gioia immensa. Regalare un sorriso ritengo sia il miglior augurio di buone feste e di pronta guarigione. Ringrazio tutte le persone che hanno permesso questa nostra presenza, che si pone nel solco che sta disegnando, da qualche tempo, l’area del canottaggio sociale». Momenti come questo – il pensiero di Casciari – hanno «un forte significato non solo per i nostri bambini e per le loro famiglie, ma per l’intera comunità: lo sport è anche un potente veicolo sociale e questa visita unisce i valori sani dell’attività agonistica con quelli della solidarietà e dell’amicizia. Grazie alla federazione e al presidente Abbagnale per la sensibilità dimostrata». La delegazione, formata anche da Nunzio Sorrentino, direttore del Centro nazionale di preparazione olimpica e paralimpica di Piediluco e dagli atleti olimpici Vincenzo Abbagnale, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi e Alice Codato, ha portato il proprio saluto ai bambini presenti in ospedale, fermandosi a rispondere alle loro domande e portando qualche pensiero in vista del Natale».