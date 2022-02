Ospedale di Terni, Stefano Bartoli nuovo primario di psicologia

Nuovo incarico per il reparto di psicologia clinica all’ospedaliera Santa Maria di Terni: il dottor Stefano Bartoli è stato infatti nominato nuovo responsabile facente funzione della struttura semplice. La scelta è stata formalizzata dalla direzione aziendale tramite apposita delibera, con decorrenza dal primo febbraio 2022. «Il dottor Bartoli – spiega il direttore sanitario Alessandra Ascani – proseguirà il lavoro già impostato dal servizio a supporto dei pazienti e dei loro familiari garantendo il mantenimento del livello delle prestazioni offerte dal nostro ospedale. Dalla direzione i migliori auguri di buon lavoro al dottor Bartoli e a tutto lo staff».

Il servizio

Il servizio di psicologia ospedaliera svolge attività clinica e consulenza nei confronti dei pazienti ricoverati e dei loro familiari e caregiver, psicoterapie ambulatoriali per i pazienti non in regime di ricovero e anche attività formativa e di supporto nei confronti del personale. Inoltre si occupa di emergenza e struttura protocolli di intervento in ambiti specifici quali: rianimazione aperta, codice rosa, lucignolo, obesità patologica, oncologia, nefrologia e riabilitazione. Dal 2015 il servizio di psicologia aziendale ha attivato un vero centro d’ascolto psicologico con accesso diretto in orari prestabiliti da parte di pazienti, familiari e caregiver per offrire una prima forma di aiuto psicologico a chi vive situazioni di difficoltà e disagio emotivo legate alla malattia propria o di una persona vicina. E durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria si è rivelato una risorsa preziosa, mettendo a disposizione dei pazienti ricoverati, dei loro famigliari e di tutti i dipendenti direttamente coinvolti nell’assistenza, una linea telefonica dedicata ad interventi psicologici.