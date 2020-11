Ospedale di Terni, un ringraziamento sincero e sentito

Medici e infermieri, angeli contro il demone chiamato Covid. Orari e turni spesso massacranti ma sempre in prima linea per prestare le cure a chi in questo momento sta soffrendo per la pandemia. Al ‘Santa Maria’ di Terni non ci si ferma un attimo, tutto il personale è costantemente impegnato su più fronti con sforzi spesso immani. I medici, infermieri e Oss, hanno sul viso e sulle mani i segni della battaglia che, involontariamente, sono costretti a portare anche a casa dove cercano invano di nasconderli ai propri cari, ed è anche qui la loro grandezza d’animo. Non è un caso che molti pazienti e i loro familiari hanno più volte desiderato ringraziare a cuore aperto il loro lavoro svolto con professionalità e dedizione. Tra loro ci sono Alessandra e Lorenzo Amati: «Desiderano ringraziare il dottor Luca Di Cato e tutti i suoi collaboratori del reparto di clinica medica generale dell’azienda ospedaliera ternana – dicono – per l’assistenza e la disponibilità prestata alla mamma Cecilia Eroli, pur in un periodo di grande emergenza sanitaria».

