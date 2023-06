Ospedale Narni: il ‘grazie’ della paziente ai professionisti

Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento di una paziente dell’ospedale Usl Umbria 2 di Narni, messaggio che accomuna sia il reparto di ginecologia diretto dal dottor Gallorini che la chirurgia guidata dal dottor Bufo.

Oggi (martedì 13 giugno 2023, ndR) sono stata dimessa, tutto procede regolare. Sento di ringraziare il dottor Gallorini e la dottoressa Lojodice non solo per l’alta competenza e professionalità, ma anche per la loro disponibilità e umanità verso i pazienti. Ringrazio anche infermieri e oss del reparto di ginecologia e chirurgia che mi hanno assistito con costanza. Un grazie particolare ad Adele, Cristiano e alla ragazza che portava le colazioni, sempre gentili e sorridenti verso i pazienti. Detto ciò, inizio la convalescenza a casa.