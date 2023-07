Ospedale Perugia, Graziosi eletta segretario nazionale della Sico

Prestigioso riconoscimento per la dottoressa Luigina Graziosi, chirurga dell’azienda ospedaliera di Perugia (struttura complessa di chirurgia generale e d’urgenza). C’è l’elezione a segretario nazionale della Società italiana di chirurgia oncologica, la Sico: si tratta di una realtà scientifica nazionale che riunisce i professionisti sul versante della ricerca, della formazione e del trattamento delle patologie chirurgiche oncologiche.

La mission

«La dottoressa Graziosi è, tra gli altri, membro – ricordano dal Santa Maria della Misericordia – attivo del Gruppo oncologico multidisciplinare per le patologie dell’apparato gastro-enterico all’ interno dell’azienda ospedaliera di Perugia e referente Enets (European Society of Neuroendocrine Tumors) all’ interno del gruppo multidisciplinare per il trattamento dei tumori neuro-endocrini gastro-intestinale. Ha un incarico di alta specialità inerente ‘la gestione chirurgica del paziente oncologico’ e nel corso della sua formazione ha maturato esperienze internazionali presso l’hopital Gustave Roussy e al centro epato-biliare dell’hopital Paul Brousse di Parigi». La Sico ha l’obiettivo di promuovere il progresso della chirurgia oncologica nel campo sperimentale, didattico, clinico e sociale, favorire le relazioni scientifiche e culturali fra tutti gli operatori nel campo dell’oncologia, anche a livello internazionale, e promuovere la formazione di strutture intra ed extra ospedaliere per l’assistenza di pazienti affetti da neoplasie.