Ospedale Perugia, raro intervento su 35enne

Un raro intervento chirurgico con tecnica mini invasiva su un 35enne in seguito ad un incidente stradale. A realizzarlo con successo è stata l’equipe orto-neuro-traumatologia dell’ospedale di Perugia: si tratta della quinta operazione – di stabilizzazione spino/pelvica – del genere per loro in meno di due anni.

Il delicato intervento

Il paziente aveva un politrauma in seguito al sinistro e l’intervengo ha consentito un rapido miglioramento della mobilità degli arti inferiori, scongiurando serie ripercussioni sulla sua qualità di vita. «L’intervento, eseguito dall’equipe chirurgica multidisciplinare guidata dal dottor Rodolfo Corinaldesi della struttura complessa di neurochirurgia – spiegano dal Santa Maria della Misericordia – e dal dottor Lorenzo Maria Di Giacomo della struttura complessa di ortopedia e traumatologia, è stato effettuato su un uomo di 35 anni coinvolto in un incidente stradale che gli aveva procurato instabilità fra la colonna vertebrale ed il bacino. L’importanza e l’unicità del tipo di approccio chirurgico è la mini invasività che permette di non alterare ulteriormente l’anatomia della zona lesa».