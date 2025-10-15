di Giovanni Cardarello

La scorsa settimana la Regione Umbria ha annunciato con una nota di stampa che il punto nascita dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto potrebbe essere riaperto. Il reparto in questione, chiuso nel 2020 per l’emergenza legata alla pandemia da Ccovid, è oggetto di una specifica procedura del direttore generale della Usl Umbria 2, Roberto Noto, per la riattivazione in deroga del servizio. Procedura stimolata direttamente dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

L’esito finale, però, non è scontato perché l’istanza della Usl Umbria 2 deve essere vagliata dalla commissione regionale competente, e in caso di esito positivo, la decisione finale sulla riapertura spetta al ministero della Salute. E di certo non aiuta il buon esito della decisione finale, la condizione reale che vive in queste settimane il reparto di ginecologia del nosocomio spoletino. A spiegarlo, nel dettaglio, è un articolo di Ilaria Bosi su ‘Il Messaggero Umbria‘.

«La coperta è corta, anzi cortissima – scrive Bosi riferendosi al reparto di ginecologia del ‘San Matteo degli Infermi’ – con soli due specialisti rimasti in organico e un terzo parzialmente in prestito da Foligno». Un dato di realtà che solo nel mese di ottobre ha determinato la mancata copertura di otto turni. Ma non solo. Ci sono almeno altri tre punti di sofferenza. Punti dolenti che se non verranno risolti, potranno rappresentare un ostacolo oggettivo alla ripartenza del punto nascite di Spoleto.

Il primo è che uno dei due medici in organico, Salvatore Santaguida, «è stato nominato primario non soltanto della struttura di Spoleto, ma anche di quella di Foligno». Un fatto che, se da un lato aumenta il prestigio del ‘San Matteo degli Infermi’, da un altro lato obbliga il nuovo direttore a presidiare con la stessa costanza i due reparti. Il secondo è che «dopo il pensionamento del primario Fabrizio Damiani, è stato pubblicato un avviso di reclutamento ma rivolto esclusivamente a specialisti in ginecologia e ostetricia collocati in quiescenza, disponibili a prestare attività clinico assistenziale» nelle strutture aziendali della Usl Umbria 2.

Il terzo, oggettivamente il più complesso, è che – come scrive ‘Il Messaggero‘ – nella sezione avvisi del sito della Usl Umbria 2 nell’ultimo anno «non sono state avviate procedure per il reclutamento di nuovi ginecologi da mettere a disposizione della struttura complessa di Spoleto». Se consideriamo che nel 2020, prima della chiusura del punto nascite, la struttura complessa del ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto «poteva contare su un primario, il dottor Damiani e sette dirigenti medici», un dato emerge con chiarezza: il reparto è sotto organico.

E per riaprire il punto nascite non basterà contare «sull’impegno e sul sacrificio di chi è rimasto a presidiare il reparto garantendo assistenza alle donne, anche nei periodi più bui». Il foglio presenza del reparto che indica 8 ‘giorni critici’ solo nel mese di ottobre, non è il migliore dei biglietti da visita. Alla Usl2, alla Regione e alla politica l’onere di invertire lo stato dell’arte.

