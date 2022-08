Ospedale di Terni: Millesimi, Ulisse Rossi e Palanga, nuovo collegio sindacale

di S.F.

Il dottor Federico Millesimi in rappresentanza della Regione Umbria, il collega Carlo Ulisse Rossi (sta concludendo la sua attività con il Comune di Terni) per il ministero della Salute e, a chiudere il cerchio, Emanuele Palanga per il ministero economia e finanze. È il nuovo collegio sindacale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: la nomina è arrivata formalmente giovedì da parte del direttore generale Pasquale Chiarelli. Il mandato è triennale ed i compensi decorreranno dalla data di insediamento: la prima convocazione sarà a cura del manager pugliese, in uscita dalla struttura ternana il prossimo 12 settembre. I tre prendono il posto di Paolo Chifari, Tiziana Sancricca e Damiana Lucentini.

