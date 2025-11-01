L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni è stata rappresentata dalla dottoressa Cristina Proietti, coordinatrice infermieristica della struttura complessa di oncologia, al convegno ‘Io nonostante tutto. La cura di sé nel percorso oncologico attraverso le terapie complementari’ che si è tenuto il 28 ottobre alla Camera dei Deputati.

«Un appuntamento di grande prestigio – lo definisce una nota del ‘Santa Maria’ – dedicato a riflettere sul ruolo fondamentale delle terapie complementari e delle pratiche di cura personale nel percorso delle pazienti oncologiche. Nel corso del suo intervento, la dottoressa Proietti ha portato l’esperienza maturata in anni di lavoro a fianco di donne che affrontano un cammino complesso e delicato come quello della malattia oncologica, sottolineando l’importanza di sostenere non solo la dimensione clinica, ma anche quella emotiva, psicologica e relazionale».

«La partecipazione al convegno della dottoressa Proietti dimostra concretamente la qualità dei professionisti che ogni giorno lavorano nell’area dell’assistenza, avendo sempre come obiettivo ultimo il benessere delle persone che richiedono il nostro aiuto», afferma la dottoressa Emanuela Santuro, funzione organizzativa di area medica. «Un riconoscimento – riprende la nota dell’ospedale – e un apprezzamento condiviso anche dai coordinatori di area, dalla dirigente del servizio infermieristico tecnico riabilitativo ostetrico (Sitro) dottoressa Laura Fontetrosciani e da tutti i colleghi del servizio, che hanno espresso profonda stima professionale e orgoglio per il contributo rappresentato all’interno di un contesto istituzionale e scientifico così rilevante».