Ospedale Terni, anestesia/rianimazione: si punta ancora sui medici in pensione

di S.F.

I problemi legati al personale della struttura complessa di anestesia e rianimazione, non una novità. Le criticità proseguono e allora l’azienda ospedaliera di Terni si affida ancora a dirigenti medici in pensione: indetta una nuova manifestazione di interesse per acquisirne la disponibilità a settanta euro lordi all’ora.

ESTATE 2022, PERENNE AFFANNO ANESTESIA

GENNAIO 2022, LA CARENZA DI ANESTESISTI

IL PIANO ASSUNZIONI 2023 DELL’OSPEDALE

Gli incarichi

Martedì la direzione sanitaria del Santa Maria ha lanciato l’input «in considerazione delle criticità assistenziali» e per «garantire nell’immediato le necessarie sedute operatorie». Con l’obiettivo di conferire incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore a sei mesi e comunque – in caso di proroga – non oltre il 31 dicembre. Ciò è consentito dal decreto legge 73 del 2022. I professionisti coinvolti saranno attivi su turnazione h24 sette giorni su sette per un compenso di 70 euro lorde all’ora. Ad occuparsene è la dirigente alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti.