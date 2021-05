Ospedale Terni, sanificatori dal club Lions Interamna

Tre sanificatori altamente performanti. Sono stati donati dal club Lions Interamna all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni e saranno destinati alle sale d’attesa di oncoematologia e oncologia: «Il nostro club – le parole del presidente Luigi Mariani – nasce dalla volontà di un gruppo di amici di dimostrare come la disponibilità verso gli altri sia il valore che inspira le nostre azioni. L’attività lionistica si rivolge soprattutto alle persone emarginate, alle persone fragili e a tutte quelle situazioni che necessitano di supporto. Nel periodo di pandemia appena vissuto il territorio ternano è stato colpito da forti disagi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale. Questo nostro gesto vuole dunque rendere merito al lavoro svolto da tutti gli operatori del comparto sanitario e ringraziarli per l’abnegazione dimostrata a tutela di tutti i cittadini». Con lui – sponda Lions – anche la segretaria Federica Margheriti e il consigliere Micaela Capoccia. Presenti per l’occasione il direttore generale dell’ospedale Pasquale Chiarelli, il direttore amministrativo Anna Rita Ianni, la dirigente della struttura complessa di economato e provveditorato Cinzia Angione e il direttore del dipartimento di oncologi e della c oncologi medica e traslazionale Sergio Bracarda.

Condividi questo articolo su