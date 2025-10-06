Si è insediato ufficialmente lunedì mattina il nuovo direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, dottor Domenico Montemurro, nominato con delibera dal direttore generale Andrea Casciari per il triennio 2025-2028. Nel corso del primo incontro operativo con la direzione generale e lo staff dell’azienda, Montemurro ha illustrato le linee guida del proprio mandato, individuando tre priorità su cui concentrerà il lavoro nei prossimi mesi.

«Le direttrici principali – ha spiegato – saranno tre. La prima riguarda il boarding in pronto soccorso, con l’obiettivo di mettere in campo modelli organizzativi sempre più efficaci. La seconda è la gestione delle liste di attesa, sia ambulatoriali che chirurgiche, per migliorare l’accessibilità e la tempestività delle prestazioni. La terza è il rafforzamento del rapporto con i distretti sanitari, puntando sull’innovazione e sulla telemedicina, strumenti fondamentali per integrare ospedale e territorio».

Il direttore generale Andrea Casciari ha espresso soddisfazione per l’ingresso del nuovo direttore sanitario, sottolineando come «l’arrivo del dottor Montemurro rappresenti un passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda ospedaliera, nel segno della continuità e dell’innovazione organizzativa».

