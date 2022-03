Ospedale Terni, Avenia nominato presidente della Sigc

Novità per il professor Nicola Avenia, direttore della struttura complessa di chirurgia generale e specialità chirurgiche dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e ordinario di chirurgia generale all’università degli studi di Perugia. C’è la nomina a presidente della Sigc, ovvero la Società italiana di chirurgia geriatrica nata nel 1986 in considerazione del progressivo incremento della vita media con l’obiettivo di sviluppare un approccio culturale più efficace e attuale per le affezioni chirurgiche dell’aziano. «Continuerò nel solco – spiega Avenia – tracciato dai miei predecessori, cercando di incrementare e diffondere la cultura di questa specialistica, sfruttando anche l’apporto di un consiglio direttivo e di delegati formidabili. Per quanto riguarda il territorio in cui opero, ritengo si possano proporre e sperimentare modelli organizzativi validi ed efficaci». La direzione del Santa Maria sottolinea che la nomina «evidenzia il livello delle professionalità dell’università e la vocazione chirurgica dell’ospedale di Terni. In una regione dove la popolazione degli over 65 è sempre maggiore questa nuova responsabilità rappresenta una possibilità importante per Terni e per tutta le comunità regionale. Auguriamo al professor Avenia buon lavoro nella certezza della sua collaborazione anche nell’affrontare le importanti sfide che nel presente dobbiamo fronteggiare».

Condividi questo articolo su