di S.F.

L’incarico era stato attribuito in via temporanea il 30 aprile del 2024 per un periodo di sei mesi. Poi ad ottobre la proroga in attesa dell’azione del Comitato del dipartimento di neuroscienze ed organi sensoriali: ora per il dottor Carlo Conti è arrivata la nomina pluriennale nel ruolo di direttore.

OTTOBRE 2024, LA PROROGA PER CARLO CONTI

Conti, come detto, lo era già da oltre un anno. Ma in via temporanea in attesa della nomina del comitato e degli adempimenti successivi. Poi dieci giorni fa è stato trasmesso alla direzione generale del ‘Santa Maria’ il verbale del comitato: ha individuato a maggioranza e proposto per la nomina di direttore del dipartimento di neuroscienze ed organi sensoriali il dottore già al vertice della struttura complessa di neurochirurgia. C’è dunque il via libera senza soluzione di continuità rispetto a quanto già conferito nel 2024.