Il dottor Damiano Parriani – 63 anni compiuto lo scorso 6 aprile – al vertice della struttura complessa di oncologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. C’è la firma del direttore generale Andrea Casciari in seguito all’avviso di sostituzione del direttore della SC in seguito al pensionamento di Sergio Bracarda.

Per lui c’è l’incarico per nove mesi – prorogabile per altri sei – in attesa della procedura selettiva. In tre si erano fatti avanti nell’ambito dell’avviso interno del ‘Santa Maria’: niente da fare per le dottoresse Jennifer Foglietta e Martina Nunzi. La direzione sanitaria ha individuato Parriani «a seguito della valutazione comparata dei curricula degli istanti». Firma anche la dirigente alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti.