di S.F.

«L’obiettivo ‘riduzione sovraffollamento dei posti letto’ ha come sub-obiettivo la riduzione della inappropriatezza della degenza. In questo caso si è avuto un forte miglioramento con una riduzione di oltre 4 punti percentuali (da 108,3 a 104,2). Il dato è confermato dall’azzeramento dell’utilizzo dei posti letto nei corridoi dei reparti ospedalieri. Si tratta di un obiettivo cui la direzione aziendale aveva dato massima priorità, per cui l’ottimo risultato ha un peso importante sulla considerazione del generale raggiungimento degli obiettivi aziendali». Lo mette nero su bianco il ‘Santa Maria’ di Terni nella relazione annuale sulla performance 2024, approvata oggi – 21 luglio – con firma del dg Andrea Casciari.

LA RELAZIONE ANNUALE 2024 SULLA PERFORMANCE DELL’OSPEDALE (.PDF)

Il documento da oltre 60 pagine contiene un bel po’ di cifre. Come ad esempio – già noti – quelli del pronto soccorso che, ormai da tempo, continua a rappresentare uno dei problemi principali dell’azienda ospedaliera: «Il numero degli accessi nel 2024 ha avuto un incremento elevatissimo, che ha determinato una forte pressione sull’organizzazione aziendale in generale e nello specifico sul personale sanitario adibito all’emergenza-urgenza», spiega l’ospedale. Per quel che concerne i posti letto medi sono stati 530, in leggere decremento rispetto al 2023: «Dovuta in particolare ad una accelerazione dei lavori di ristrutturazione di alcune aree di ricovero che ha determinato diminuzioni temporanee della dotazione dei PL».

I 55 MILA ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO NEL 2024

Altro tema classico è l’inappropriatezza della degenza che, scrive il ‘Santa Maria’, «in pratica rappresenta il problema principale dell’Ao di Terni, determinando il fenomeno del sovraffollamento dei posti letto e una dilatazione dei tempi di attesa del ricovero dei pazienti in pronto soccorso». Dal secondo semestre 2023 sono state sviluppate una serie di azioni, come ad esempio i percorsi di integrazione con la Usl Umbria 2. Notizie buone? «Hanno prodotto un risultato nel 2024, tanto è vero che l’indice di performance in tale anno si è attestato su un valore di 104,2, di molto inferiore a quello dell’anno precedente». Nel 2023 era di poco superiore al 108. In ogni caso oltre il 60% degli accessi riguardano i codici bianchi e verdi.

C’è poi il focus sul conseguimento degli obiettivi regionali assegnati il 1°agosto 2024: «Tra i 42 indicatori prescelti dalla Regione si sono registrati 10 obiettivi collocati nella fascia migliore di primo livello evidenziata con il colore verde scuro, 15 nella seconda fascia verde chiara, 5 nella terza fascia gialla, 5 nella quarta fascia arancione e 7 nell’ultima fascia rossa». Le criticità principali sono «i tempi di permanenza in PS e il rispetto dei tempi di attesa per alcune tipologie di interventi chirurgici, scorie dell’accumulo degli interventi chirurgici in lista di attesa». C’è anche altro.

Per ciò che concerne l’assistenza territoriale ed il recupero delle liste di attesa, «i dati presentati in generale rivelano lo sforzo effettuato per il potenziamento dell’offerta di prestazioni ambulatoriali per esterni, pur dovendo tenere in conto che l’azienda ospedaliera deve nel contempo ottemperare al proprio ruolo di struttura di alta specializzazione con l’obbligo di mantenere un’offerta di prestazioni per i pazienti ricoverati tale da minimizzare i tempi di attesa per interni». Infine i ricoveri di alta specialità per i pazienti residenti in Umbria: «Conferma il consistente aumento rispetto al 2019, segnale chiaro che l’azienda sta pienamente ottemperando al suo ruolo di cura e trattamento dei pazienti umbri bisognosi di procedure di alta specializzazione». Della relazione se ne è occupato in prima battuta il dirigente al controllo di gestione, il dottor Fabio Pierotti. I reclami formalizzati sono stati 75, gli encomi 87.