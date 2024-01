Ospedale Terni, via altri quattro dirigenti medici

di S.F.

Ospedale di Terni, altro ‘giro’ di dimissioni negli ultimi giorni riguardanti diverse strutture del ‘Santa Maria’. In questo caso si tratta di oncologia, neurochirurgia, medicina interna e malattie dell’apparato respiratorio.

Via in quattro

La più recente – quantomeno in termini di atti formali pubblicati, tutti firmati dalla dirigente alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti – riguarda la dipendente a tempo indeterminato Claudia Caserta in oncologia: per lei, attiva dall’11 agosto del 2010 a Terni, l’ultimo giorno contrattuale è fissato al 15 febbraio 2024. Si è poi dimessa dal servizio il dirigente medico Simona Broccoletti di medicina interna, in azione al ‘Santa Maria’ dal 1° dicembre 2019: per lei saluti dal prossimo 16 marzo. Si passa poi a malattie dell’apparato respiratorio dove, già da qualche giorno, è out il dottor Marco D’Abbondanza: nel suo caso, come specificato nel documento, è stata manifestata la volontà di non riprendere il servizio dopo il collocamento in aspettativa senza retribuzione dal 16 luglio scorso. Si risolve il contratto. Infine neurochirurgia: dal 19 febbraio cesserà il rapporto con l’ospedale ternano il dottor Leonardo De Cerchio, dirigente medico (anche lui, come gli altri, assunto a tempo indeterminato) dal 1° dicembre 2018 in forza al Santa Maria ma già da tempo in aspettativa con conservazione del posto.