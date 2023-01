Ospedale Terni: proroghe per Allegritti, Carreras e Folletti. Rizzo non si ferma

di S.F.

Tripla proroga ed un conferimento di incarico a titolo gratuito. Ulteriori novità in avvio di 2023 ai piani alti dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Terni: il dg Andrea Casciari ha firmato gli attivi riguardanti per il dirigente medico Massimiliano Allegritti, il collega Giovanni Carreras, la professoressa Ilenia Folletti e il dottor Santino Rizzo.

Le proroghe

Si parte da Allegritti. Per lui – è nel ruolo dal luglio 2021 – c’è la seconda proroga da responsabile facente funzione della struttura complessa di radiologia terapeutica endovascolare ed extravascolare: andrà avanti fin quando non sarà conclusa la procedura per il nuovo conferimento della posizione. Capitolo Folletti: la professoressa continuerà in proroga nel ruolo ff di responsabile della struttura complessa di medicina del lavoro in via temporanea per ulteriori nove mesi nelle more «del perfezionamento e conclusione degli accordi aziendali in essere per la regolamentazione, graduazione e conferimento degli incarichi». Infine Carreras: via libera per il prosieguo dell’attività da responsabile ff della struttura semplice dipartimentale di aritmologia clinica ed interventistica per altri nove mesi in attesa del termine dell’iter per gli accordi aziendali.

Rizzo avanti per un anno

Discorso diverso per Rizzo. Il 2 gennaio scorso ha compiut0 70 anni ma nonostante ciò la sua avventura al Santa Maria andrà avanti: nel novembre 2017 fu stabilita la sua permanenza fino al 2 gennaio 2023 in qualità di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatra. Tuttavia già a novembre Rizzo ha chiesto di poter rimanere a titolo gratuito per «supportare la continua crescita professionale dei singoli professionisti mediante attività di affiancamento e supporto nello svolgimento di specifiche attività». Casciari ha firmato: semaforo verde per un anno.