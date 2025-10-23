di S.F.

Italo Aprile, Massimo Principi, Edoardo Gaetano Puglielli ed Elettra Tinelli. Sono i quattro ammessi dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ per la direzione della struttura complessa di neuroradiologia: il via libera arriva ad otto mesi dall’indizione dell’avviso pubblico.

Al contempo c’è anche la nomina della commissione che si occuperà della valutazione. Il componente di diritto è il direttore sanitario dell’ospedale di Terni, Domenico Montemurro; con lui ci saranno Andrea Saletti (al vertice della neuroradiologia a Ferrara), Benedetto Petralia (stesso ruolo a Verona) e Patrizia Cenni (Ausl Romagna, in pensione dal dicembre 2024).