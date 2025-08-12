di S.F.
Il dottor Giorgio Parisi resta al vertice della struttura complessa pronto soccorso ed accettazione dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Il direttore generale Andrea Casciari ha firmato martedì il rinnovo per ulteriori cinque anni.
PARISI E IL SALVATAGGIO ALLA COOP
Parisi, 62 anni da compiere il prossimo 26 novembre, resterà direttore della struttura complessa fino all’agosto del 2030. Ciò è possibile grazie alla valutazione – in due istanze – del collegio tecnico del dipartimento di emergenza ed accettazione, nominato lo scorso gennaio: c’è il semaforo verde al prosieguo per l’attività svolta ed i risultati raggiunti.
