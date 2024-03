Ospedale Terni, strutture complesse: doppio incarico e altrettanti avvisi

di S.F.

Raffaella Ranchetti a capo della struttura complessa affari generali/legali e la collega Maria Rita Bruscolotti alle risorse umane. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, Andrea Casciari, ha firmato gli atti per il conferimento degli incarichi: via libera per la stipula dei contratti di durata quinquennale – periodo che potrà essere anche inferiore in ogni caso – a tempo determinato. Nel contempo c’è la partenza di due procedure molto attese, vale a dire gli avvisi pubblici per la cardiochirurgia e ostetricia/ginecologia.

I conferimenti

Tutto semplice in questo caso. Ranchetti e Bruscolotti sono state le uniche a farsi avanti nell’ambito degli avvisi di selezione interna per il conferimento degli incarichi quinquennali di direzione: entrambe – già attive da tempo al ‘Santa Maria’ – sono state ritenute idonee e dunque c’è la firma del direttore generale. «Risulta in possesso di attitudini e capacità professionali adeguate in relazione alle conoscenze specialistiche nella materia di incarico, anche in virtù dell’esperienza pregressa acquisita in questa azienda e può, pertanto, validamente ricoprire l’incarico». Vale per entrambe.

Gli avvisi

Altra partita per le strutture complesse di cardiochirurgia e ostetricia/ginecologia, entrambi con posto vacante per la direzione. C’è dunque la pubblicazione dell’avviso pubblico utile al conferimento degli incarichi quinquennali. «Due sono le attività clinico-chirurgiche centrali: il programma di terapia chirurgica dell’insufficienza cardiaca avanzata che si integra con il percorso diagnostico e terapeutico per l’assistenza meccanica al circolo, il programma di chirurgia mini invasiva per le patologie delle valvole cardiache, con particolare attenzione alla chirurgia valvolare riparativa», viene specificato per la prima. «La struttura, come hub della rete regionale, prende in carico globalmente la salute della donna in ogni fascia di età e nel rispetto dei valori e della provenienza culturale di ciascuna. L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) ha attribuito all’azienda ospedaliera di Terni, anche grazie alle modalità organizzative della struttura di tre bollini rosa», la puntualizzazione per la seconda. Si inizia.