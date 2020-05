Otricoli, ripulita l’area archeologica

Se è vero che il Covid-19 ci ha chiuso in casa, ha stravolto le nostre abitudini e ci ha tenuto lontano dai nostri affetti, è anche vero che ha messo in mostra anche gesti di amore e solidarietà. Non è un caso che, mentre si sta rivivendo on-line la Corsa all’Anello di Narni, sempre lungo la via Flaminia, a Otricoli l’associazione culturale Ocriculum che organizza l’evento Ocriculum AD 168, proprio martedì in collaborazione con il Comune, ha fatto ripulire la splendida area archeologica. Dal prossimo fine settimana, anche grazie al contributo dei volontari della locale pro loco e del comitato festeggiamenti di San Vittore, sarà possibile fruire dei tanti ettari di parco immerso nel verde della valle del Tevere, tra natura e storia. «È un modo per dire grazie ai nostri concittadini – dice Agnese Nunzi, vicepresidente dell’associazione – e un segnale a tutti noi che ci siamo dovuti fermare a riprendere fiato ma che non molliamo e ripartiremo più forti di prima. Hic Manebimus Optime (qui resteremo ottimamente, ndR) è il nostro motto, ed è a questo motto che ci siamo appoggiati per questa iniziativa e per le altre che verranno».

