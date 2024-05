Otricoli: tanti eventi per i santi patroni. Il calendario

Ogni anno, nel mese di maggio Otricoli diventa il palcoscenico di un’antica tradizione: le atmosfere della storia e della devozione si fondono in un evento che richiama l’attenzione di fedeli e curiosi. L’evento, organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi patroni Vittore e Fulgenzio, quest’anno è in programma dal 5 al 19 maggio. Prevista anche la tradizionale Taverna dell’Angelo, con apertura dalla serata di sabato 11 maggio per tutto il periodo della festa.

La rappresentazione del martirio

Ma è soprattutto nella serata di lunedì 13 maggio che il villaggio si anima di una magia particolare. In quella sera speciale, la comunità si raduna lungo le rive del fiume per onorare la memoria di San Vittore, antico martire venerato in tutto il territorio. La rappresentazione del martirio, con scenografie epiche e dettagliate ricostruzioni, narra le vicende di San Vittore e Santa Corona, testimoni della fede cristiana. Le torture sono riprodotte con realismo, mentre gli angeli vegliano sulle loro anime. È un momento di riflessione e comunione spirituale, con la testa mozzata di San Vittore simbolo della sua vittoria sulla morte e della sua protezione per gli abitanti di Otricoli. Il giorno successivo, la vita del paese continua tra le mura sacre della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove una solenne messa e una processione solenne rendono omaggio alla memoria del Santo. La reliquia della sua testa, custodita con devozione, viene portata in processione per le vie del villaggio, seguita dalle confraternite e dai personaggi in costume, simbolo di una tradizione che vive e si rinnova di anno in anno.

Il programma dei prossimi giorni

Domenica 12

Alle 16 un ‘Tè letterario con autore’, a cura della Pro loco di Otricoli e Poggio, in piazza Pepe, la presentazione del libro ‘Il sistema solare’ di Gabriele Ciancuto e alle 17 la presentazione del libro ‘L’eroe irredento della Brigata Sassari’ di Stefania Di Pasquale

Lunedì 13

Sulle rive del Tevere, chiesetta San Vittore, alle 20 la Santa Messa; alle 20.45 il ‘Martirio dei Santi Vittore e Corona’, lettura a più voci della passione dei Santi Vittore e Corona tratta dalla Vita dei Santi e Beati dell’Umbria di Ludovico Jacobillis, testo rivisto e corretto da Pompeo De Angelis per la prima rappresentazione sacra della passione dei Santi, avvenuta nell’anno 1983; alle 21.30 ‘Lo sbarco’, suggestiva rievocazione sul Tevere del ritorno in Otricoli delle Spoglie di San Vittore sulle rive del Tevere. A seguire processione dalla chiesetta di San Vittore alla Collegiata Santa Maria Assunta di Otricoli con la statua del Santo.

Martedì 14

Alle 10.30 la Santa messa presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu, con la partecipazione della Cappella musicale ‘Marzio Erculei’; a seguire processione per le vie del paese con la statua del Santo, con la partecipazione della Banda musicale di Amelia-Fornole-Otricoli. Alle 16 animazione per bambini e ragazzi a cura dei Baby Frog (laser game, gonfiabili e molto altro); alle 21 spettacolo in dialetto spoletino del duo comico Le Pere Cotogne, in piazza Nicola Di Giacomo.

Mercoledì 15

Alle 21 spettacolo musicale con gli Armonici Distratti feat Beauty and the Beat, nella piazzetta tra il bar Degli Archi e il ristorante Le Delizie.

Giovedì 16

Alle 21 saggio di ballo a cura della C&F dance school di Orlandini Cristian e Cutigni Francesca; a seguire dj set in piazza Nicola Di Giacomo.

Venerdì 17

Alle 20.30 esibizione di zumba fitness e salsa fitness fun Asd di Cristina Antonacci, al teatro dell’Ortera; alle 21 serata danzante con gli Argento Vivo, al teatro dell’Ortera.

Sabato 18

Alle 15 animazione per bambini con Arcobaleno party; alle 18 la Santa messa; alle 19 consegna del premio ‘San Vittore d’Oro’, nella Collegiata di Santa Maria Assunta, con intervento musicale; alle 21 serata swing con gli Swing Pics, nella piazzetta tra il bar Degli Archi e il ristorante Le Delizie.

Domenica 19

Alle 10.30 Santa messa di San Fulgenzio e a seguire processione per le vie del paese con la partecipazione della banda musicale di Amelia-Fornole-Otricoli; alle 16 ‘Tè letterario con autore’, a cura della Pro loco di Otricoli e Poggio, in piazza Pepe la presentazione del libro ‘Carsulae e Ocriculum, tra archeologia e rievocazione’, a cura di Giacomo Antonelli; alle 17 presentazione del libro ‘Il porto dell’olio’ di Antonio Bufo; alle 21 spettacolo musicale ‘The great night of rock and roll’ con Luca Guaraldi, in piazza della Repubblica.