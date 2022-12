Otto persone nel camper: il conducente è ricercato e lo arresta la Stradale

L’alt è scattato di notte, lungo il tratto umbro dell’autostrada A1: gli agenti della polizia Stradale di Orvieto hanno fermato un camper con a bordo diverse persone e il cui conducente, alla vista della pattuglia, aveva assunto una guida particolarmente attenta e moderata. Nel veicolo, peraltro sprovvisto di assicurazione, c’erano tre uomini, tre donne e due bambini. Al volante, un 46enne della Croazia con una sfilza di ‘alias’ – circa venti i nomi diversi con cui era segnalato nelle banche dati delle forze dell’ordine – e ricercato dall’autorità giudiziaria di Arezzo perché condannato in via definita a un anno e nove mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Sulla moglie dell’uomo, invece, pendeva un provvedimento di rintraccio e identificazione perchè ritenuta, anche lei, responsabile di diversi furti commessi in Liguria. Dalle impronte digitali dei due, gli agenti della Stradale orvietana sono riusciti a risalire alle rispettive identità e poi hanno proceduto all’arresto del 46enne, con contestuale sequestro del camper.

Condividi questo articolo su