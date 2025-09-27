Mammografie gratuite per le donne in Umbria tra i 45 ed i 49 anni. Lo ha stabilito la Regione Umbria aderendo all’Ottobre rosa’, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno.

«Per tutto il mese di ottobre, le donne tra i 45 e i 49 anni, che non rientrano attualmente nella fascia di età garantita dal programma di screening, potranno effettuare uno screening mammografico gratuito. L’obiettivo è quello di ampliare la copertura della prevenzione, offrendo un’opportunità in più per la diagnosi precoce, che si conferma uno strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno», spiegano da palazzo Donini.

Per accedere allo screening «le donne interessate dovranno munirsi dell’impegnativa del proprio medico di medicina generale e prenotare gratuitamente l’esame presso gli sportelli Cup». Per la presidente Stefania Proietti «con questa iniziativa la nostra regione compie un passo importante nella promozione della salute femminile e nell’anticipazione delle migliori pratiche di prevenzione raccomandate a livello europeo. È un investimento in salute pubblica e in qualità di vita per le donne umbre e per le loro famiglie».

Gli screening ci saranno al Poliambulatorio Europa di Perugia, ospedale di Castiglione del Lago, ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, ospedale di Assisi, Casa della Comunità di Città della Pieve, ospedale di Città di Castello, ospedale Gubbio–Gualdo Tadino, ospedale di Foligno “San Giovanni Battista”, ospedale di Spoleto “S. Matteo degli Infermi”, ospedale di Orvieto, distretto di Terni via Bramante, ospedale di Norcia, Trevi – Casa della Comunità (mammografo mobile), Giano dell’Umbria – consultorio (mammografo mobile), Amelia – Casa della Comunità (mammografo mobile), Fabro – consultorio (mammografo mobile).