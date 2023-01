Overdose al parco: 63enne soccorso dal 118 e denunciato dalla polizia

Intervento del 118 e della polizia di Stato al parco della Pescaia, a Perugia, a seguito di un malore accusato da un uomo di 63 anni, di nazionalità italiana, che aveva assunto una dose di eroina. Dopo la somministrazione del Narcan, il 63enne si è ripreso e, controllato dalla polizia, è stato trovato in possesso di una dose di eroina e di un coltello. Per lui è scattata la segnalazione in prefettura per il possesso della droga e la denuncia per l’arma che aveva con sé. Contestualmente l’ufficio anticrimine della questura di Perugia gli ha notificato il foglio di via obbligatorio dal territorio di Perugia.

