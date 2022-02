Area commerciale PalaTerni: subappalto da 320 mila euro

di S.F.

I mesi avanzano – l’obiettivo è la consegna per l’estate 2022 – e per il costruendo palazzetto dello sport al Foro Boario è tempo di un nuovo, corposo subappalto da parte della PalaTerni srl. Questa volta il mirino è sui locali commerciali dell’area: c’è l’autorizzazione di palazzo Spada per la Acqua srl di Roma per un importo superiore ai 300 mila euro.

IL RIPOSIZIONAMENTO DEI BOTTEGHINI

I PRIMI CONTATTI COMMERCIALI

Il subappalto

Un’operazione tra privati che comunque, da prassi, deve giocoforza coinvolgere il Comune per l’autorizzazione. La Salc S.p.A. ha sottoscritto il contratto di subappalto con la società romana lo scorso 18 novembre e, a distanza di tre mesi, è arrivata la firma del responsabile unico del procedimento per palazzo Spada, l’architetto Piero Giorgini: si parla di una cifra complessiva di 320 mila euro per la realizzazione degli impianti meccanici dei locali commerciali. Nella fattispecie climatizzazione e idrico-sanitari.

SOTTOPASSO PALATERNI E I DUBBI SUL CONTRIBUTO RFI

AL PALATERNI ARRIVA ROADHOUSE

Botteghini e Decathlon

Nel contempo i lavori proseguono anche sul fronte dell’area per la ristorazione che per il palazzetto. Da notare che per il momento i botteghini dello stadio Liberati sono rimasti al loro posto seppur il cantiere sia ormai attivo proprio a ridosso: come già determinato dallo stesso Giorgini è previsto lo spostamento temporaneo dall’altro lato della strada. Nel contempo da Decathlon Italia, una delle attività che aprirà al Foro Boario, fanno sapere che a «Terni aprirà a cavallo del secondo semestre» del 2022. C’è ancora molto da fare.