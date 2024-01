PalaTerni, la Salc: «Lavori completati per la riqualificazione dell’area. Assumiamo»

La partita ora è su come ‘riempire’ di eventi – se ne parla da anni in realtà, ma adesso siamo arrivati alle decisioni – la struttura. La gestione è in mano al costruttore stesso e venerdì la Salc Spa ha dato una comunicazione in merito al PalaTerni: «Nuovo palazzetto dello sport di Terni. Completati i lavori di riqualificazione dell’area adiacente allo stadio – il post social – con la costruzione di spazi commerciali, spazi destinati ristorazione e il palasport polifunzionale che rendono l’intero complesso un nuovo polo attrattivo della città. Stiamo assumendo, se vuoi candidarti per questo o altri cantieri che stiamo realizzando in tutta Italia, inviaci il tuo curriculum vitae all’indirizzo [email protected]». Nell’impianto a stretto giro – ultimo weekend di gennaio – è prevista la convention nazionale di AP, dopodiché sabato 9 marzo dalle 18 spazio all’incontro di kick boxing tra Marcelo Silva e Mirko Gori. Chiaro che la cittadinanza si attende manifestazioni di maggior rilievo nei prossimi mesi.

NIENTE GESTIONE BANDECCHI PER IL PALATERNI

OTTOBRE 2023, IL MONDIALE DI SCHERMA PARALIMPICO

OTTOBRE 2022, IL DEBUTTO DELL’AREA COMMERCIALE

LUGLIO 2020, LA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO

FEBBRAIO 2020, IL PROGETTO DEFINITIVO

OTTOBRE 2019, LA FIRMA PER LA REALIZZAZIONE. SALINI: «FINO A 200 POSTI DI LAVORO»