PalaTerni, Ternana, parcheggi e residenti: novità per l’accesso

Era tutto noto dall’avvio dell’operazione palasport e ora, con il cantiere giunto all’ultima fase, è tempo di ‘nuova’ viabilità a Terni nell’area dello stadio Liberati. La PalaTerni è stata ‘attivata’ dal dirigente – nonché Rup per l’iter della struttura sportiva – Piero Giorgini con un affidamento di poco superiore ai 17 mila euro per il completamento dell’adeguamento strutturale tra via Pettini e strada di San Martino.

OTTOBRE 2020, LA NUOVA VIABILITÀ PER I RESIDENTI

L’accesso

Che significa? Nel luglio 2021 fu approvato il progetto di adeguamento strutturale dell’area in questione per consentire una comoda accessibilità al Liberati per gli accreditati dall Ternana, i giornalisti e ospiti. Ora si è arrivati al completamento e ciò comporterà «l’interruzione strutturale della viabilità provvisoria di via Pettini, consentendo, nella nuova organizzazione stradale, ai residenti di strada di San Martino nncc. 130/166 di accedere alle rispettive proprietà utilizzando esclusivamente la nuova viabilità». Vale a dire dal parcheggio del PalaTerni, a ridosso del McDonald’s (dalle immagini la situazione è chiara).

LUGLIO 2021, IL PARCHEGGIO P4 E L’ACCESSO

Il motivo

Tutto ciò perché il questore Bruno Failla, nei vari incontri tra le parti, aveva fatto presente che c’era necessità di trovare soluzioni alle criticità per la gestione dell’ordine pubblico nei dintorni dello stadio durante lo svolgimenti dei match. In particolar modo aveva evidenziato «le problematiche correlate al transito dei mezzi privati diretti al parcheggio P4 (è sotto la sud, ndr) transitando lungo via Pettini all’interno della cosiddetta ‘zona di calma’ dello stadio comunale, intralciando e non consentendo rapidi ed efficaci trasferimenti dei mezzi a disposizione delle forze dell’ordine». Tutto risolto con la realizzazione – ovvio che fosse necessario concluderlo prima del debutto con la Sampdoria – di un accesso carrabile alternativo direttamente da strada di San Martino.