Nella serata di mercoledì a Ferentillo, presso il teatro comunale, si è tenuta l’assemblea pubblica convocata dal Comune e riguardante l’impianto eolico industriale, in corso di Valutazione di impatto ambientale (Via), denominato ‘Energia Montebibico’.

«Contrarietà totale – afferma il comitato ‘Noi amiamo Ferentill’ – è stata manifestata da tutti i rappresentanti istituzionali intervenuti: sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli, capo di Gabinetto della Provincia e consigliere comunale di Terni Raffaello Federighi, assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca, sindaco di Arrone Fabio Di Gioia, assessore comunale di Spoleto Agnese Protasi. Un dissenso manifestato anche dai cittadini presenti e delle varie associazioni intervenute, tra cui: Italia Nostra Valnerina e Spoleto, Amici della Terra, Club Alpino Italiano (CAI), Vagabondi della Valnerina, Pro loco Valserra, Dominio Collettivo di Poggio Lavarino, comitato Valserra e comitato Noi Amiamo Ferentillo».

«L’impianto – prosegue il comitato ferentillese – sarebbe composto da otto aereogeneratori alti 20,6 metri disposti in località Montebibico. La parte della stazione elettrica utente, stazione elettrica di trasformazione ed impianto di accumulo, per un totale di più di sette ettari, ricadrebbe invece a Ferentillo nella zona Il Piano, accanto alla cabina primaria di trasformazione 132/20 kV, area a destinazione agricola, protetta, di alto valore naturale e paesaggistico ed a massimo rischio idraulico».

«Il nocciolo della questione – osserva ‘Noi amiamo Ferentillo’ – resta la cabina denominata ‘CP Ferentillo’. Il Comune di Ferentillo dichiara pubblicamente che non intende ratificare la non delocalizzabilità dell’opera, prescrizione imprescindibile per il perfezionamento dell’Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Umbria (determinazione dirigenziale 1889 del 20/02/2024). All’assemblea si è pretesa una risposta dalle istituzioni presenti, sul motivo della mancata sospensione dei lavori, vista l’assenza di tale ratifica, essendo trascorsi 17 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione unica. Se la mancata ratifica non può arrestare l’avanzamento dei lavori, allora si sta realizzando un’opera che non potrà, però, essere messa in funzione, sferzando una grave ferita al territorio».