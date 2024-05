Palpeggia due bimbe in un negozio: arrestato 46enne a Foligno

Violenza sessuale aggravata. Questa l’accusa nei confronti di un 46enne, arrestato dai carabinieri di Foligno: vittime degli abusi, due bambine di 5 e 8 anni di età.

Palpeggiamenti

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato ed a spiegare cosa è accaduto è l’Arma folignate, in una nota: «L’uomo, mentre si trovava all’’interno di una attività commerciale folignate, si è avvicinato ad una bimba di 5 anni intenta a guardare degli articoli su uno scaffale, palpeggiandola. I genitori, accortosi dell’accaduto, con l’ausilio del personale del negozio hanno contattato i carabinieri. Accertavano così che, oltre a quanto riferito loro dalla coppia, analoga condotta era stata tenuta poco prima dal presunto molestatore anche nei confronti di un’altra bambina di 8 anni, oggetto anche lei di attenzioni da parte del soggetto come riferito nell’immediato da un altro genitore presente nel negozio». Il gip del tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto del 46enne e disposto la custodia cautelare in carcere.