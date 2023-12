Palpeggia ragazze al cinema e poi se la prende coi poliziotti: arrestato 40enne

Violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse per le quali è stato arrestato a Perugia un 40enne: ha palpato due ragazze e poi ha aggredito gli agenti della polizia di Stato.

Il fatto

L’uomo era in stato di ebbrezza come raccontato dalla prima vittima. Ha riferito agli agenti intervenuti che, mentre guardava un film, il 40enne ha iniziato ad importunarla cercando più volte di toccarle la gamba. Non solo. Un’altra ragazza ha raccontato alla polizia di Stato che lo stesso soggetto l’aveva palpeggiata alla coscia ed al seno. L’uomo a questo punto è stato avvicinato dai poliziotti e lui ha reagito con spintoni e minacce. Dopo l’arresto è stato trattenuto nel carcere di Capanne in attesa dell’udienza di convalida.