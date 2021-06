Panathlon Terni, Pagani sportivo ternano dell’anno

Recordman mondiale di apnea dinamica per disabili con e senza pinna. Si tratta di Fabrizio Pagani che, in occasione della celebrazione del 70ennale della fondazione, sarà premiato dal club di Terni del Panathlon come sportivo ternano dell’anno 2020. Nell’occasione anche i soci della sezione ternana della Ansmes festeggerà la nascita dell’associazione di 35 anni fa.

L’appuntamento

Benito Montesi è presidente e delegato per Terni delle due associazioni benemerite del Coni. I soci del Panathlon si ritroveranno alle 13 al Garden alla presenza della governatrice dell’area 10 Umbria, l’orvietana Rita Custodi, e del delegato provinciale del Cip Tommaso Strinati, per una ‘conviviale della rinascita’. Dopo la premiazione di Pagani ci sarà un riconoscimento alla Ternana per la cavalcata che ha consentito alle Fere di tornare in serie B, «con la particolare motivazione del fair play della squadra in campo e fuori campo e di tutti gli staff con in testa il presidente e l’allenatore». Infine è in sviluppo l’organizzazione del campionato italiano di padel riservato a soci e parenti delle associazioni benemerite del Coni. Ci sono sei nuovi ingressi nel club ternano: Valentino Conti, Pier Giorgio Imperi, Enrico Pernini, Antonia Ricco, Moreno Rosati e Alfredo Rotini.