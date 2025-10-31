Ottima partecipazione al corso di formazione e aggiornamento ‘Sistemi anticaduta delle coperture secondo D.Lgs. 81/08 e norme UNI correlate’, organizzato da PanFix Italia in collaborazione con l’Ordine degli architetti della Provincia di Terni e con la partecipazione dell’Ordine degli ingegneri. L’incontro, tenutosi giovedì 30 ottobre nella sede dell’Ordine, ha approfondito gli ultimi aggiornamenti in materia di sicurezza nei lavori in quota, con particolare attenzione alla nuova norma UNI 11900, agli aspetti legali e di responsabilità dei professionisti tecnici, e alle soluzioni anticaduta integrate nei contesti architettonici di pregio.

Durante il convegno sono stati analizzati i principali riferimenti normativi, approfondendo le novità introdotte dalla UNI 11900, che definisce in modo più preciso i requisiti per la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei sistemi di protezione permanenti contro le cadute dall’alto. La norma pone una crescente attenzione alla tracciabilità delle responsabilità tecniche, alla documentazione di conformità e alla corretta gestione della manutenzione programmata, elementi centrali per garantire la sicurezza effettiva e la tutela giuridica di progettisti e installatori.

Nel corso del convegno l’amministratore di PanFix Italia, Vittorio Piantoni, ha sottolineato come «la sicurezza in cantiere non può essere considerata un adempimento formale, ma un valore condiviso e un obiettivo di sistema». Poi ha proseguito: «La nostra missione è diffondere una cultura della prevenzione che parta dalla progettazione e coinvolga tutti gli attori del processo edilizio – dai tecnici ai datori di lavoro, fino agli installatori – fornendo strumenti e conoscenze aggiornate sulle normative e sulle soluzioni più efficaci per ridurre i rischi nei lavori in quota».

A intervenire è stato anche l’ingegner Carlo Raggi, responsabile tecnico di PanFix Italia, che ha illustrato i principali aggiornamenti normativi e presentato casi pratici di installazione e verifica dei sistemi anticaduta, evidenziando come «il continuo aggiornamento tecnico e normativo è la chiave per garantire l’efficienza dei sistemi di protezione e la sicurezza reale di chi lavora ogni giorno in condizioni potenzialmente critiche».

Il geometra Massimiliano Sini, tecnico PanFix specializzato in progettazione integrata della sicurezza, ha invece posto l’accento sui nuovi sistemi di linea vita e dispositivi anticaduta a basso impatto estetico, particolarmente indicati per edifici storici, chiese e immobili di pregio architettonico, dove è fondamentale preservare l’aspetto visivo e l’integrità strutturale. «Oggi la tecnologia consente di conciliare sicurezza e bellezza, con soluzioni che si integrano perfettamente nelle coperture senza alterarne il valore architettonico», ha spiegato Sini.