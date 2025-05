Terni porta l’eccellenza umbra nel campo della sicurezza sui cantieri a Viterbo, grazie a PanFix Italia, azienda con sede nella Conca ternana e punto di riferimento nazionale nei sistemi anticaduta. L’occasione è stata il corso di formazione ‘Sistemi anticaduta delle coperture secondo D.Lgs. 81/08 e norme UNI correlate’, che ha visto riuniti nella città laziale progettisti, installatori e tecnici della sicurezza per una giornata densa di contenuti tecnici, aggiornamenti normativi e casi applicativi.

Nello Spazio Formazione di via Treviso, l’evento ha fornito strumenti concreti e aggiornati per progettare e gestire sistemi anticaduta (linee vita, reti, parapetti). A dare valore all’incontro è stato l’intervento di Vittorio Piantoni, amministratore delegato di PanFix Italia, che ha condiviso esperienze e soluzioni operative legate alle fasi più delicate del processo: dalla progettazione all’installazione, fino alla certificazione degli impianti. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al tema del recupero in sicurezza degli operatori che operano in spazi confinati, soprattutto in contesti industriali, dove la corretta pianificazione delle operazioni di salvataggio rappresenta un elemento essenziale per la prevenzione degli incidenti. All’evento, insieme a Piantoni, anche Carlo Raggi, ingegnere ufficio tecnico PanFix.

«Siamo orgogliosi – spiega Piantoni – di aver preso parte a questo importante appuntamento formativo, perché da sempre PanFix Italia è in prima fila nella promozione della cultura della sicurezza. Abbiamo trattato un tema centrale come la progettazione e l’installazione dei sistemi anticaduta, convinti che la formazione continua sia la chiave per garantire interventi efficaci e sicuri nel rispetto delle normative più aggiornate».