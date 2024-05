Panicale: incendio in una rimessa di mezzi agricoli. Il rogo divampa in piena notte

Intervento dei vigili del fuoco di Perugia, unitamente ai colleghi del distaccamento di Città della Pieve, nella notte fra giovedì e venerdì, poco prima delle ore 3, a Panicale (Perugia) a causa dell’incendio divampato in una rimessa per mezzi agricoli. Il rogo ha causato danni alle attrezzature ed alla struttura, la cui stabilità è oggetto di valutazione da parte del funzionario di guardia dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia pievese e non si segnalano feriti.

