Pantalla, assaltata la Ubi Banca: gravi danni

Tentato furto nella notte fra venerdì e sabato – intorno alle ore 3 – ai danni della filiale Ubi Banca di Pantalla (Todi), lungo la via Tiberina e a pochi passi dalla superstrada E45. Ignoti hanno assaltato l’istituto, facendo saltare in aria lo sportello bancomat con dell’esplosivo e poi colpendo a più riprese una delle vetrate, probabilmente con una mazza.

Il ‘botto’

Secondo quanto ricostruito – sul posto sono intervenuti gli addetti della vigilanza privata che hanno messo in fuga i malviventi e quindi polizia e carabinieri -, tre soggetti a bordo di un’autovettura Bmw di colore nero, sono arrivati sul posto ed hanno piazzato l’esplosivo a ridosso del bancomat.

Niente da fare: indagini

Al ‘botto’ però, che ha svegliato i residenti della zona, non hanno fatto seguito i risultati sperati, visto che la cassa contenente i soldi in seguito alla deflagrazione sarebbe finita all’interno della banca, costringendo i ladri ad assaltare la vetrata a colpi di mazza nel tentativo di accedere e portare via forziere e contanti sparsi in giro. Un’operazione troppo complessa e laboriosa per chi ha pochi minuti a disposizione. Infatti l’arrivo di vigilantes e forze dell’ordine ha messo in fuga la banda su cui, anche sulla base delle immagini delle telecamere di sicurezza, sono in corso indagini per giungerne all’identificazione.